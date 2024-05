Um homem, de 39 anos, flagrado por câmeras de segurança furtando picanha, linguiça, cerveja e outros itens para churrasco do mercado de um condomínio, foi preso em Curitiba. A prisão foi feita em flagrante, no bairro Bacacheri, na tarde de domingo (26).

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), as diligências tiveram início após o indivíduo ser flagrado pelas câmeras de segurança do local, levando as carnes, bebida e mais itens.

Diante das informações, os policiais civis se deslocaram até o condomínio e efetuaram a prisão em flagrante do homem. Conforme apurado, ele já teria praticado outros furtos no mercado, totalizando um prejuízo de R$ 5 mil.

O homem foi encaminhado ao 10° Distrito da PCPR na Capital, onde foi autuado em flagrante pela ação criminosa.

Denuncie

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.

