O Granada vai vivendo uma temporada dos sonhos no Campeonato Espanhol. Recém-promovido à divisão de elite, o time da Andaluzia assumiu a liderança do torneio neste domingo, ao vencer o Betis por 1 a 0, em casa, pela décima rodada.

Com o resultado, garantido graças ao gol do ponta-esquerda espanhol Álvaro Vadillo, o Granada chega aos 20 pontos e tira o Barcelona da ponta da tabela. A equipe catalã, porém, tem um jogo a menos.

A partida que o Barça não pôde disputar é justamente contra o Real Madrid, que estava marcada para este sábado, mas foi adiada para 18 de dezembro em virtude dos protestos separatistas que assolam a capital da Catalunha.

Com nove jogos disputados, o Barcelona tem 19 pontos, apenas um a mais que o rival da capital espanhola, que ocupa provisoriamente o quinto posto da tabela. O quarto é o Atlético de Madrid, que também tem 19, assim como a Real Sociedad.

Apesar de ter uma partida a mais, o Granada já venceu o Barcelona nesta edição do campeonato: há pouco mais de um mês, a equipe da Andaluzia recebeu o gigante catalão e triunfou por 2 a 0.

Neste domingo, a vítima da vez foi o rival local Betis. No primeiro tempo, os visitantes tiveram as melhores oportunidades e assustaram com o volante espanhol Javi García, o meia mexicano Andrés Guardado e o defensor argelino Aissa Mandi.

Apesar da superioridade na etapa inicial, o Betis não abriu o placar e quem aproveitou foi o Granada, que voltou do intervalo avassalador. E o gol da vitória não tardou a sair.

O atacante espanhol Carlos Fernández invadiu a área e achou Vadillo. O atacante mostrou oportunismo, bom posicionamento e não desperdiçou a chance. O espanhol bateu com categoria para vencer o goleiro Joel Robles e sacramentar o triunfo.

Em outro jogo já encerrado neste domingo pela décima rodada, a Real Sociedad visitou o Celta de Vigo e conseguiu a vitória pelo placar mínimo. O gol que decidiu a partida foi marcado pelo atacante sueco Alexander Isak.

O Espanyol também atuou como visitante e se deu bem no dia. A vítima foi o Levante, que foi derrotado por 1 a 0 em frente aos seus torcedores. Quem fez o tento decisivo foi o zagueiro espanhol Bernardo Espinosa.