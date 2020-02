Depois de uma negociação que parecia interminável, finalmente o Flamengo organizou um evento há muito tempo esperado pela sua torcida: a apresentação de Gabriel como jogador do clube, agora de maneira definitiva. No início da tarde deste sábado, o atacante expôs seus sentimentos sobre a permanência no campeão brasileiro e sul-americano e disse que está cheio de vontade de jogar o mais rápido possível pelo time rubro-negro.

Durante a entrevista coletiva, Gabriel repetiu diversas vezes uma palavra: feliz. Estava escancarada em seu rosto a alegria por ser, enfim, um jogador do Flamengo, após uma temporada atuando no clube na condição de emprestado pela Internazionale, da Itália.

“Um jogador precisa se sentir feliz, precisa se sentir em casa. Para um jogador ser realizado ele não precisa jogar na Europa, sair do seu país. Temos campeonatos fortes. O Flamengo tem um nível muito alto e um treinador que é um dos melhores do mundo”, disse o atacante, artilheiro do Campeonato Brasileiro nas duas últimas temporadas.

Durante a longa negociação entre Flamengo e Inter, houve especulações de que Gabriel desejava voltar à Europa, o que ele negou neste sábado. O goleador afirmou que sua intenção sempre foi permanecer no clube rubro-negro.

“Obviamente as coisas não ocorreram tão rapidamente assim, mas eu tinha um clube, que era a Inter, sempre respeitei isso. Internamente, todo mundo sabia que a minha vontade desde o começo era ficar. Estou muito feliz”, falou Gabriel, repetindo o seu mantra.

No período de incerteza sobre a permanência de Gabriel, o Flamengo contratou um atacante muito promissor, Pedro, ex-Fluminense. Trata-se de um concorrente de peso para o jogador revelado pelo Santos, mas ele não vê a questão desse jeito.

“Já tive a oportunidade de jogar contra o Pedro, sempre gostei do futebol dele. O problema agora é dos adversários”, disse ele, aos risos. Gabriel garantiu que não vê o novo companheiro como uma sombra. “Sombra? Sombra nada. Sombra é para os adversários. Quem vai ter de correr atrás agora são os outros.”

Agora com contrato de cinco anos de duração, Gabriel pretende estrear em 2020 na segunda-feira, quando o Flamengo vai enfrentar o Resende, no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Ele garante que está pronto para calçar as chuteiras e entrar em campo.

“Eu me cuidei bastante nas férias. Perdi só dois treinos, nada demais. Já me sinto muito bem, apto para jogar. Obviamente quem manda é o mister (Jorge Jesus). Se for a opção, vou ficar muito feliz. Estou ansioso para vestir a camisa e entrar no Maracanã.”