Após o título da Copa Libertadores, o Flamengo ainda busca confirmar o título do Brasileirão e tem pela frente o Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro. Mas a cabeça da diretoria rubro-negra já está em 2020, principalmente quando o assunto é Gabriel. O contrato de empréstimo do artilheiro da equipe na temporada junto à Inter de Milão termina em dezembro e seu futuro está indefinido.

Durante as comemorações da conquista da Libertadores, após vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, no estádio Monumental, em Lima, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, revelou a conversa bem-humorada que teve com Gabigol nos vestiários. “Agora, você terá que me pagar o triplo, o quádruplo”, teria dito o atacante, que recebeu uma resposta à altura: “Mas eu também fui campeão. Vai com calma.”

Mais sério, Braz explicou a boa relação que tem com o atacante e se mostrou confiante para que o jogador permaneça no Flamengo no futuro. “Acabou o jogo, o primeiro que eu fui abraçar foi o Gabriel, a gente tem uma boa. Ele sabe o quanto eu briguei, o quanto eu lutei para ele vir para o Flamengo. Sempre tive uma relação boa com ele, em um determinado momento eu fiquei na posição de vice-presidente do Flamengo e ele de jogador, a nossa relação é ótima. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo”, disse o dirigente ao canal Fox Sports.

Também presente na final, o presidente Rodolfo Landim reforçou o interesse do clube em manter Gabigol e revelou que as conversas só não avançaram recentemente por um pedido do próprio atleta. “Ele quer conversar depois da temporada, então conversaremos depois da temporada. É um pedido dele. Se ele quiser conversar agora, conversamos agora. O que importa é que ele esteja focado.”

O mandatário também ressaltou a importância do troféu conquistado neste sábado: “Estamos resgatando o orgulho de milhões de pessoas. Isso não tem preço. O time está fazendo com que a torcida volte a acreditar no clube e da felicidade a essa torcida. Não só o time, mas todos que trabalham no dia a dia na administração do clube”.