O Flamengo é o campeão da Libertadores 2019. A equipe brasileira venceu neste sábado (23) a final com o River Plate por 2×1, em partida única realizada no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. Com dois gols de Gabriel nos últimos minutos, o time brasileiro chega ao segundo título nessa competição e está classificado para o Mundial de Clubes em dezembro.

Apesar da empolgação dos flamenguistas por todo o país e sendo a maioria da torcida no estádio no Peru, foi o River Plate que abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Após uma roubada de bola e o cruzamento da direita, Borré aproveitou para mandar para o fundo da rede.

O Rubro-Negro tentou reagir ainda no primeiro tempo, mas sem finalizar com perigo, dando apenas um chute durante todo os 45 minutos iniciais e para fora. Já o River quase ampliou em um chute de fora da área, aos 36 minutos, com Palacios, e assustou com Borré, aos 43, em lance parado por impedimento.

Com o começo da segunda etapa, o Flamengo foi em busca do empate e teve uma grande chance aos 12 minutos. Porém, Gabriel chutou na defesa e Everton Ribeiro não conseguiu finalizar bem, com o goleiro adversário defendendo.

O time argentino seguiu com uma boa marcação no segundo tempo, impedido os avanços do time brasileiro e assustando em chutes de fora da área.

A partir da metade da etapa final o Flamengo pressionou cada vez mais em busca do empate. Até que, aos 43 minutos, finalmente saiu o gol da equipe brasileira. Bruno Henrique deu um belo passe para Arrascaeta, que cruzou e Gabriel rolou para o fundo da rede.

Aos 46 minutos, ocorreu a virada, novamente com Gabigol. Com um chute da entrada da área, o atacante e a toda a torcida flamenguista pode comemorar o segundo título da Libertadores da sua história.

Nos últimos minutos Palacio, do River, e Gabriel, do Flamengo, ainda foram expulsos de campo, mas nada que atrapalhasse a festa da torcida rubro-negra, que tomou conta do estádio Monumental, em Lima.

Ficha Técnica

Final da Libertadores 2019

FLAMENGO 2 X 1 RIVER PLATE

Flamengo

Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão (Vitinho), Gerson (Diego), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel.

Técnico: Jorge Jesus

River Plate

Armani; Montiel, Martinez, Pinola e Casco (Díaz); Pérez, Fernandez (Álvarez), Palacios e De La Cruz; Suárez e Borré (Lucas Pratto).

Técnico: Marcelo Gallardo.

Local: Estádio Monumental, em Lima, Peru

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)

Assistentes: Christian Schiemann e Claudio Rios (Chile)

Gols: Borré (Riv), aos 14/1º; Gabriel (Fla), aos 43/2º e aos 46/2º.

Cartões amarelos: Casco (Riv), Pablo Marí (Fla), Pérez (Riv), Rafinha (Fla).

Cartão vermelho: Palacios (Riv) e Gabriel (Fla).

Público e renda: Não divulgado.