Gabriel só não permanecerá no Flamengo em 2020 se não quiser. Foi o que indicou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube, ao explicar que já tem um acerto adiantado com a Inter de Milão para adquirir o atacante, que está emprestado ao time carioca. O dirigente revelou que a espera a reposta do jogador a uma proposta salarial feita a ele.

“A negociação está muito boa. Já nos acertamos com a Inter. Já fizemos a proposta ao Gabriel. Todos nós queremos ele no Flamengo em 2020, a torcida quer. Agora ele precisa decidir, a bola está com ele”, disse Braz, em entrevista ao SporTV.

O dirigente destacou que espera receber uma resposta em breve de Gabriel até para que o impasse envolvendo o futuro do jogador não afete o planejamento do Flamengo para 2020, pois o clube precisará buscar um outro centroavante no mercado caso ele não aceite a oferta da equipe.

“Já tem o valor do passe, a forma de pagamento, já fizemos a proposta para o Gabriel. Agora ele precisa decidir se quer jogar no Flamengo em 2020. Ainda mais que a reposição para um jogador como esse leva tempo”, acrescentou.

Contratado por empréstimo até o fim de 2019, Gabriel teve sucesso instantâneo pelo Flamengo. Ele soma 36 gols marcados em 49 jogos na temporada, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

“É o maior artilheiro do Brasil, jogador de seleção. No Benfica, ninguém sabia se jogava ou não. Aqui é um grande jogador. Por que? Porque é um grande jogador. Mas também porque tem uma grande equipe e joga aqui de uma maneira diferente do que jogava na Europa”, afirmou o técnico Jorge Jesus.

Suspenso da partida contra o Corinthians, Gabriel retornará ao Flamengo na quinta-feira, quando o time vai encarar o Botafogo, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão.