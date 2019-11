Um dia após conquistar a Libertadores na vitória nos minutos finais contra o River Plate, o Flamengo se tornou o campeão brasileiro de 2019. O título veio com quatro rodadas de antecedência e mesmo sem entrar em campo neste domingo (24).

Com a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1, a equipe paulista, vice-líder da competição empatada com o Santos, só pode chegar a 80 pontos se vencer os últimos quatro jogos. O Flamengo já tem 81 pontos, fazendo com que o título da equipe carioca seja matemático.

Equipe com mais vitórias, o Flamengo já marcou 73 gols neste Brasileirão, 21 a mais que o Palmeiras. Não é a toa que o artilheiro, Gabriel, com 22 gols, e o vice-artilheiro, Bruno Henrique, com 18 gols, são da equipe campeã.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

O Flamengo já tinha sido campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009. Ainda existe a discussão sobre o título de 1987, em que o clube carioca briga com o Sport pela conquista. Já há uma decisão judicial em última instância que dá o título para a equipe nordestina, mas a CBF já chegou a afirmar que as duas equipes são detentoras desse título.