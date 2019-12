Eddie Ferrer, filho do treinador português Jesualdo Ferreira, revelou em uma rede social neste domingo que o seu pai será o comandante da equipe do Santos em 2020. O clube ainda não confirmou a contratação, mas é provável que o anúncio oficial seja feito em breve.

Nos últimos dias, o nome de Jesualdo Ferreira ganhou muita força na disputa pelo cargo deixado pelo argentino Jorge Sampaoli. E, neste domingo, o filho do treinador publicou no Instagram a seguinte mensagem: “Campeão na Europa, na África e na Ásia, o próximo objetivo é o Brasil. Vamos, lenda!”.

A mulher do técnico, Zulmira Ferreira, também usou a rede social para “anunciar” a chegada do marido ao País: “Vejo vocês em breve”, escreveu ela em uma postagem em que se via uma bandeira do Brasil.

Aos 73 anos, Jesualdo Ferreira trabalha como treinador desde 1981, quando dirigiu o Rio Maior, pequeno clube português já extinto. Em sua carreira, o profissional teve passagens pelos três times grandes de seu país (Benfica, Sporting Lisboa e Porto) e trabalhou também em clubes da Espanha, da Grécia e do Egito, além de ter dirigido a seleção portuguesa sub-21 na década de 90. O ponto mais alto de sua trajetória foi o tricampeonato português, conquistado no comando do Porto – 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009.

O último trabalho do treinador foi no Al-Sadd, do Catar, clube que ele deixou no primeiro semestre deste ano. Em entrevista ao jornal português A Bola, chegou a dizer que estava pensando em encerrar a carreira, mas a chance de trabalhar no Santos o fez mudar de ideia.

Desde a saída de Sampaoli, o Santos busca um treinador estrangeiro para substituí-lo. A ideia inicial era contratar um outro argentino, mas as opções que o clube tinha mostraram-se inviáveis e a diretoria alvinegra, inspirada pelo grande sucesso de Jorge Jesus no Flamengo, decidiu buscar em Portugal o seu treinador para a próxima temporada.