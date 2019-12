Na véspera da decisão do Mundial de Clubes entre Liverpool e Flamengo, o meia Everton Ribeiro exibiu confiança na possibilidade de a equipe conquistar o título. Em entrevista coletiva, o capitão do time carioca apontou que tudo foi feito para o Flamengo chegar do melhor modo possível para o confronto. “Treinamos bem, fizemos tudo que tinha que ser feito e estamos prontos para levantar mais uma taça”, afirmou.

Everton Ribeiro é o capitão de um time que já conseguiu feitos marcantes para a história do Flamengo, como a conquista do título do Campeonato Brasileiro com 16 pontos de vantagem para o segundo colocado e também da Copa Libertadores, competição que o time não faturava há 28 anos. Ser campeão mundial pode ser visto como o coroamento da temporada, como reconheceu o meia. Mas ele destacou que o time não deve ser sentir pressionado por essa chance, buscando aproveitar a oportunidade.

“Por ser uma final, existe a pressão, a ansiedade normal. Foi difícil chegar até aqui, vencemos um grande título, que foi a Libertadores. Isso nos deixa alegres para desfrutar dessa oportunidade”, disse.

Embora confiante, Everton Ribeiro destacou que o Flamengo terá um rival poderoso pela frente. Por isso, só com muita atenção poderá superá-lo. “É um jogo onde o detalhe vai falar muito alto. Há uma grande equipe do outro lado e temos que ficar atentos desde o primeiro minuto para anular o que eles têm de melhor. Isso vai nos ajudar muito”, disse.

Na mesma temporada em que voltou a ser campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo também vivenciou uma tragédia no seu CT, o Ninho do Urubu, com um incêndio no alojamento que provocou dez mortes de jovens atletas das divisões de base. O tema foi relembrado por Everton Ribeiro em sua entrevista coletiva.

“Foi um momento muito triste na história do Flamengo. Vidas se foram. Espero que o quanto antes as famílias possam se acertar e ter o suporte que o Flamengo está dando. O que podemos fazer é lutar pelos títulos. Eles nunca serão esquecidos”, comentou.

Após derrotarem Al Hilal e Monterrey, respectivamente, Flamengo e Liverpool vão se enfrentar neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), na decisão do Mundial de Clubes. O jogo será disputado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha.