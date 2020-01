Em rodada de muita emoção e homenagem a David Stern, principal dirigente da história da NBA, morto na quarta-feira, as equipes favoritas a obter uma vaga nos playoffs venceram seus jogos na noite de quinta-feira. Com um minuto de silêncio antes de todas as disputas em sinal de luto, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Utah Jazz e Dallas Mavericks somaram mais uma vitória.

O ala-pivô Michael Porter Jr., com 25 pontos, sua melhor marca como profissional, ajudou a levar o Denver Nuggets ao triunfo em Indiana, diante dos Pacers, por 124 a 116. O ala Will Barton colaborou com mais 16 pontos e dez rebotes. A equipe vice-líder da Conferência Oeste soma 24 vitórias e dez derrotas.

Pelo Indiana, Jeremy Lemb marcou 30 pontos, Domantas Sabonis agarrou nove rebotes e Aaron Holyday fez dez assistências, mas não evitaram a 13.ª derrota da equipe, sexta colocada na Conferência Leste, após 35 jogos.

Em Los Angeles, os Clippers tiveram o pivô Montrezl Harrell como principal cestinha, ao marcar 23 pontos na vitória por 126 a 112 sobre o Detroit Pistons. O fato lamentável foi a lesão muscular sofrida por Paul George, que o tirou da disputa na segunda parte do jogo.

Os Clippers somam agora 25 vitórias, 11 derrotas e se colocam em terceiro lugar no Oeste. Já o Detroit perdeu pela 23.ª vez, em 35 rodadas, apesar dos 15 pontos de Bruce Brown e dos 12 rebotes de Andre Drummond.

Em Chicago, o destaque foi o ala croata Bojan Bogdanovic, que anotou 19 pontos e comandou o Utah Jazz para vencer os Bulls por 102 a 98. Foi a quarta vitória consecutiva, a décima em 12 jogos para a equipe que acumula 22 vitórias, 12 derrotas e está na sexta colocação no Oeste.

Pelo lado dos Bulls, Zac Lavine converteu 26 pontos e agarrou cinco rebotes, enquanto Wendell Carter Jr. acumulou 13 rebotes, mas não impediram o 22.º revés da equipe décima classificada no Leste.

Em Dallas, os Mavericks contaram com mais uma atuação inspirada de Luka Doncic para derrotar o Brooklyn Nets por 123 a 111. O esloveno marcou 31 pontos, pegou 13 rebotes e fez sete assistências, que ajudaram a equipe a chegar ao 22.º triunfo, após 34 jogos, e ocupar o quinto lugar no Oeste.

Spencer Dinwiddie, com 19 pontos, e DeAndre Jordan, com dez rebotes, se esforçaram, mas não conseguiram evitar a 17.ª derrota do time de Nova York, em 33 rodadas. Os Nets ocupam a sétima colocação no Leste.

Confira os resultados da noite de quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 106 x 109 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 116 x 124 Denver Nuggets

Miami Heat 84 x 76 Toronto Raptors

Chicago Bulls 98 x 102 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 99 x 84 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 123 x 111 Brooklyn Nets

San Antonio Spurs 103 x 109 Oklahoma City Thunder

Sacramento Kings 128 x 123 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 126 x 112 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Orlando Magic x Miami Heat

Washington Wizards x Portland Trail Blazers

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

Phoenix Suns x New York Knicks

Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans