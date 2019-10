Em processo de recuperação, o lateral-esquerdo Marcelo voltou a treinar com o grupo do Real Madrid nesta segunda-feira, aumentando as chances de retornar ao time para o jogo desta terça, contra o Brugge, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Ele havia ficado de fora das atividades no domingo.

Além disso, ele fora desfalque no clássico com o Atlético de Madrid, sábado, no Wanda Metropolitano. O brasileiro não jogou na rodada do Campeonato Espanhol justamente para acelerar a sua recuperação física, a tempo de enfrentar a equipe belga nesta terça, no estádio Santiago Bernabéu.

Nesta segunda, Marcelo treinou normalmente com o restante do grupo, incluindo o trabalho tático comandado pelo técnico Zinedine Zidane. Foi a última atividade da equipe em preparação para a segunda rodada da Liga dos Campeões. Na estreia, sem o lateral brasileiro, o time espanhol foi derrotado pelo Paris Saint-Germain.

O jogador está afastado da equipe desde o dia 14, por conta de lesão cervical sofrida na vitória sobre o Levante, pelo Espanhol. Desde então, o treinador vinha escalando Ferland Mendy na lateral. O jogador, contudo, também está machucado e será baixa certa para esta terça-feira.

Além de Mendy, Marco Asensio ficou fora das atividades desta segunda e também será desfalque contra o Brugges. Em compensação, Zidane terá os retornos de Sergio Ramos e Nacho Fernández. Ambos cumpriram suspensão na rodada de abertura da fase de grupos da competição continental.