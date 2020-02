O meia Honda participou do primeiro treino com seus novos companheiros de Botafogo, nesta terça-feira à tarde, no campo anexo do Nilton Santos. Em boa forma física, o japonês mostrou qualidade na atividade que teve como principal objetivo aprimorar o toque de bola.

Honda conheceu em campo seus companheiros reservas, pois os titulares, que perderam, por 3 a 0, para o Fluminense, no fim de semana, pela última rodada da primeira fase da Taça Guanabara ficaram na academia.

O meio-campista japonês ainda não tem data para estrear no rubro-negro carioca, pois precisa assinar contrato e ter seu visto de trabalho regularizado. Outro que participou bem do treino desta terça-feira foi o equatoriano Gabriel Cortez.

Os dois novos reforços, assim como restante do elenco, aguardam a contratação do novo treinador, após a demissão de Alberto Valentim no domingo. O nome mais cotado é o de Paulo Autuori, campeão brasileiro com o clube em 1995.

O problema é que Autuori anunciou recentemente que não aceitaria mais dirigir uma equipe no futebol nacional. Outro ponto a ser discutido é o valor do salário, que, por causa dos problemas financeiros do Botafogo, não poderá ser alto.