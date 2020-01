Duas vezes campeão do Super Bowl e ídolo do New York Giants, o quarterback Eli Manning, aos 39 anos, anunciou a sua aposentadoria nesta quarta-feira, após 16 temporadas na NFL, liga profissional de futebol americano. O anúncio foi feito pela franquia, em uma publicação nas redes sociais.

As duas conquistas aconteceram em 2007 e 2011, quando Eli Manning comandou os Giants nas vitórias sobre o New England Patriots, de Tom Brady.

“Por 16 temporadas, Eli Manning definiu o que representa ser um integrante do New York Giants dentro e fora do campo. É o nosso único duas vezes MVP do Super Bowl e um dos melhores jogadores da história da nossa franquia. Significou algo para Eli ser o quarterback dos Giants e significou ainda mais para nós tê-lo”, afirmou John Mara, presidente e coproprietário da franquia.

Eli Manning é filho do ex-quarterback Archie Manning e irmão mais novo do também ex-quarterback Peyton Manning, de 43 anos, que se aposentou em 2016. A decisão de se aposentar acontece após o jogador passar uma temporada na reserva de Daniel Jones, escolhido no draft de 2019, e disputar apenas duas partidas.

Em 16 temporadas na NFL, Eli Manning somou 57.023 jardas aéreas para 366 touchdowns, além de sofrer 244 interceptações.

Ex-treinador do New York Giants, Tom Coughlin, elogiou o agora ex-jogador. “Ele foi incrível em grandes jogos. É um jogador que é ótimo para treinar, focado todos os dias, tinha um enorme orgulho em se preparar e trabalhar. Os companheiros o amavam e jogavam por ele. Ele era um jogador com talento, muita coragem e determinação.”

Após se destacar pela Universidade do Mississippi, Eli Manning foi selecionado na primeira posição do draft de 2004 pelo San Diego Chargers, sendo trocado por Philip Rivers, quarto na seleção. O quarterback só defendeu os Giants em sua carreira.