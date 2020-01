Após disputar dois jogos em Araraquara – empate com o Palmeiras (0 a 0) e Ferroviária (2 a 1) -, o São Paulo retornou nesta sexta-feira ao CT da Barra Funda e deu início aos trabalhos de preparação para o duelo com o Novorizontino, segunda-feira, no Morumbi, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O técnico Fernando Diniz dividiu o elenco em dois grupos e observou os reservas em um jogo-treino contra o sub-17 do São Paulo, completados por Fabinho e Danilo Gomes. A atividade durou 30 minutos e terminou com o triunfo dos suplentes por 2 a 0, com gols marcados pelo atacante Brenner.

A equipe reserva do São Paulo treinou com Lucas Perri; Igor Vinícius, Diego Costa, Anderson Martins e Léo; Luan, Liziero e Shaylon; Toró, Brenner e Everton. Na sequência, eles fizeram um trabalho tático que priorizou a saída de bola.

Já os jogadores que foram titulares no confronto de quarta-feira com a Ferroviária fizeram apenas exercícios regenerativos e físicos. Eles ainda vão treinar mais duas vezes, no sábado e no domingo, antes de encarar o Novorizontino.

Assim, Diniz não deu indicativos de qual será a formação do São Paulo para o duelo de segunda-feira. Mas a tendência é que o time entre em campo com a mesma escalação que derrotou a Ferroviária e tem: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Vítor Bueno, Alexandre Pato e Pablo.

Com sete pontos somados em três jogos, o São Paulo é o líder do Grupo C do Paulistão. O duelo com o Novorizontino vai ser disputado a partir das 20 horas de segunda-feira.