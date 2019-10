Com mais uma vitória ao lado do holandês Matwe Middelkoop, o brasileiro Marcelo Demoliner garantiu vaga nas semifinais de duplas do Torneio de Moscou, nesta quinta-feira, quando ele e seu parceiro voltaram a justificar a condição de cabeças de chave número 4 do ATP 250 realizado em quadras duras na capital russa.

Desta vez, eles superaram os monegascos Romain Arneodo e Hugo Nys por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/1), e se credenciaram para encarar na próxima fase da competição os italianos Thomas Fabbiano e Andreas Seppi.

Na estreia no evento russo, na última terça-feira, Demoliner e Middelkoop haviam derrotado o chileno Christian Garin e o australiano John Patrick Smith, também em sets diretos, por duplo 6/4.

Próximos rivais do brasileiro e do holandês, Fabbiano e Seppi chegaram às semifinais com a confiança da dupla que foi responsável pela eliminação dos croatas Nikola Mektic e Franko Skugor, principais favoritos ao título, na primeira rodada, e que depois despacharam o esloveno Aljaz Bedene e o chileno Nicolas Jarry para garantir vaga na luta por um lugar na decisão.

Já no torneio de simples em Moscou foram definidos nesta quinta-feira os quatro últimos classificados às quartas de final. Um deles é o croata Marin Cilic, terceiro cabeça de chave, que eliminou o seu compatriota Ivo Karlovic com parciais de 6/1 e 7/6 (7/5). Na próxima fase, o tenista da Croácia terá pela frente o francês Jeremy Chardy, que em outro duelo do dia superou o sérvio Miomir Kecmanovic por 6/3 e 6/4.

Quem também avançou às quartas foi o russo Andrey Rublev, sexto pré-classificado, que passou pelo bielo-russo Egor Gerasimov por 2 sets a 1, com 7/6 (7/3), 6/7 (6/8) e 6/2, e se credenciou para encarar o sérvio Nikola Milojevic. Este último foi o responsável pela eliminação do tenista da casa Alen Avidzba por 7/5 e 6/0.

E vale lembrar que Milojevic, apenas o atual 164º colocado da ATP, só está disputando a chave principal em Moscou porque o russo Daniil Medvedev, quarto tenista do mundo, desistiu de participar da competição ao alegar que estava esgotado fisicamente e mentalmente após estar presente em nada menos do que seis decisões seguidas em eventos anteriores do calendário.

MURRAY AVANÇA – Ex-número 1 do mundo e hoje o 243º da ATP, o britânico Andy Murray se garantiu nas quartas de final do Torneio de Antuérpia, na Bélgica, ao bater o uruguaio Pablo Cuevas por 6/4 e 6/3 em outro jogo desta quinta-feira.

O próximo rival do escocês será o romeno Marius Copil, 92º do ranking, que surpreendeu ao eliminar o argentino Diego Schwartzman, terceiro cabeça de chave e 15º da ATP, com uma vitória por 2 sets a 1, com 6/4, 5/7 e 7/6 (9/7).

Outro favorito que caiu nesta quinta no ATP 250 belga, já em sua estreia na segunda rodada, foi o ídolo local David Goffin, 14º do ranking, que foi arrasado pelo francês Ugo Umbert por 6/3 e 6/1. Ao atropelar o segundo cabeça de chave do evento, ele avançou para pegar o argentino Guido Pella.

E outros dois tenistas que avançaram às quartas de final como surpresas foram o italiano Jannik Sinner e o norte-americano Frances Tiafoe, que medirão forças por vaga na semi. O primeiro deles, 119º do ranking, desbancou o favoritismo do francês Gael Monfils, 13º da ATP, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas uma hora de jogo. Já o tenista dos EUA foi o responsável pela eliminação do alemão Jan-Lennard Struff, sétimo cabeça de chave, com um triunfo por 6/3 e 6/4.

ESTOCOLMO – Outro jogador de destaque que decepcionou em uma estreia nesta quinta foi o italiano Fabio Fognini. Principal cabeça de chave do Torneio de Estocolmo e atual 12º colocado da ATP, ele foi atropelado pelo sérvio Janko Tipsarevic, apenas o 251º do ranking, por duplo 6/1, em duelo válido pela segunda rodada.

Assim, o sérvio foi às quartas de final e se credenciou para encarar o japonês Yuichi Sugita, que em outro duelo do dia despachou o também italiano Stefano Travaglia por 7/6 (8/6) e 6/4.

Já o canadense Denis Shapovalov e o espanhol Pablo Carreño Busta justificaram as condições de respectivos quarto e quinto cabeças de chave e também avançaram às quartas de final. O tenista do Canadá bateu o australiano Alexei Popyrin por 6/4 e 7/6 (7/3), enquanto Busta derrotou o italiano Gianluca Mager com parciais de 6/3 e 7/6 (7/2).