Se a participação do Brasil na chave de simples do Torneio de Córdoba, um ATP 250, chegou ao fim logo na primeira rodada, com a derrota de Thiago Monteiro, o País segue com duas chances de título no evento de duplas do evento argentino, disputado em quadras de saibro. E com destaque para Marcelo Demoliner, já garantido nas semifinais.

O gaúcho, o número 58 do ranking de duplistas, atua em Córdoba ao lado do holandês Matwe Middelkoop. E nesta quarta-feira, eles obtiveram o segundo triunfo. A vitória foi sobre o italiano Federico Gaio e o espanhol Pedro Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5).

Já Monteiro se inscreveu para jogar a chave de duplas ao lado do também brasileiro Fernando Romboli. E eles nem precisaram jogar para avançar às quartas de final, pois os italianos Alessandro Giannessi e Gianluca Mager desistiram de disputar o evento.

Na quartas de final, a dupla brasileira terá pela frente o uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar. Caso Monteiro e Romboli triunfem nesta quinta-feira, serão os adversários de Demoliner e Middelkoop nas semifinais do Torneio de Córdoba.