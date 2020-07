O Governo do Paraná estabeleceu em decreto nessa terça-feira (30) que intensificou a quarentena em sete regiões do estado, por causa do crescimento de novos casos de pessoas com coronavírus. Com isso, durante duas semanas, só estão permitidas atividades essenciais, o que excluem os treinos dos clubes de futebol.

Dos oito times classificados para as quartas de final, seis serão atingidos com o decreto, incluindo Coritiba e Paraná. Há a possibilidade dessas equipes conseguiram seguir os trabalhos por decretos municipais, mas o governador do estado, Ratinho Júnior, afirmou em entrevista coletiva que conversou com vários prefeitos e todos concordaram em seguir a determinação estadual.

O Athletico já não estava treinando por causa de um decreto municipal, já que é o único clube que treina em Curitiba. Assim, apenas Operário, em Ponta Grossa, e Rio Branco, em Paranaguá, estão liberados para treinar. A Federação Paranaense de Futebol planejava retornar o Estadual no máximo no dia 15 de julho, mas a tendência é que isso não ocorra diante do novo decreto.

Até o fechamento dessa matéria, a FPF não tinha se manifestado oficialmente sobre o assunto.

