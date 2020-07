Os oito clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que negociaram seus direitos de TV fechada com a Turner se reuniram nesta terça-feira (30) em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

O encontro teve como pauta a Medida Provisória 984, editada pelo Planalto e que dá aos clubes mandantes a prerrogativa de negociarem seus direitos de transmissão.

Participaram do encontro os presidentes de Palmeiras, Bahia, Santos, Ceará, Fortaleza, Athletico, Internacional e Coritiba.

A relação entre eles e a empresa norte-americana é litigiosa. A emissora acusa os clubes de descumprirem uma série de cláusulas contratuais. Estes, por sua vez, rechaçam a tese e acreditam que a empresa esteja em busca de um pretexto para rescindir os acordos sem arcar com uma multa bilionária, algo que ela nega.

Um dos propósitos do encontro é levar detalhes dessa briga ao Planalto e mostrar que a Turner não tem demonstrado interesse em investir no futebol brasileiro.

Até agora, o mundo do futebol se divide sobre a validade imediata da MP. Para a Globo, enquanto estiverem em vigor contratos assinados antes de a MP ter sido editada, prevalece a regra anterior: uma emissora só pode transmitir uma partida se tiver direitos de ambas as equipes.

Os clubes presentes no encontro apoiam a MP e entendem que, a partir de agora, isso mudou. A emissora que tiver contrato com o clube mandante pode transmitir seus jogos, mesmo que o visitante tenha acordo com uma emissora concorrente.

No caso dos oito presentes na reunião, isso, em um primeiro momento, significaria que a Turner poderia transmitir na TV fechada todos os jogos de clubes com os quais tem contrato, caso estes sejam mandantes. Isso aumentaria a grade da emissora, que poderia chegar a 154 jogos.

