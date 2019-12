Sem entrar em acordo com a diretoria do Guarani sobre a renovação contratual, o lateral-esquerdo Lenon está na mira de clubes que disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro no ano que vem.

Remanescentes dessa temporada, Figueirense e Cuiabá demonstraram interesse na contratação do lateral de 29 anos. Além deles, a Chapecoense, que amargou o rebaixamento inédito para a Série B, também entrou na disputa.

Revelado no Flamengo e com passagens por Goiás, Duque de Caxias, Náutico, Macaé e Cabofriense, Lenon está no Guarani desde 2015. No ano passado, o lateral foi emprestado no segundo semestre ao Vasco, mas não vingou e retornou no início desta temporada.

Ao todo, Lenon disputou 164 jogos com a camisa bugrina. Seu contrato se encerra no dia 31 de dezembro e tudo indica que o ciclo no Guarani chegou ao fim.

O elenco que disputou a última Série B do Brasileiro vem passando por uma profunda reformulação. Até aqui, nenhum reforço foi contratado. Por outro lado, muitos jogadores já se despediram do clube.