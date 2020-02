O texto enviado anteriormente estava com o nome da competição – Liga Europa – incompleto no título. Segue a versão corrigida:

A Uefa sorteou nesta sexta-feira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa e determinou que o torneio terá dois duelos em que times da Itália vão medir forças com equipes espanholas.

A Inter de Milão, três vezes campeã da segunda melhor competição de clubes da Europa, vai encarar o Getafe. E o Sevilla, maior vencedor do torneio com cinco títulos, terá pela frente o Sevilla.

Em função do surto de coronavírus, que tem o norte da Itália como um dos principais focos no mundo, a Inter pode ser forçada a realizar o jogo de ida, em 12 de março, sem a presença de público no San Siro. Foi isso o que aconteceu na última quinta-feira, quando o time recebeu o Ludogorets com os portões do estádio fechados.

O Manchester United vai enfrentar o austríaco LASK em um confronto que colocará frente o clube mais bem ranqueado e o pior colocado no ranking da Uefa entre os que avançaram às oitavas de final – estão em 10º e 103º lugar, respectivamente.

O sorteio foi realizado com 15 dos 16 participantes da próxima fase da Liga Europa determinados, porque o jogo entre Red Bull Salzburg e Eintracht Frankfurt, que seria disputado na quinta, acandou sendo adiado para esta sexta em função do tempo ruim na Áustria. O confronto foi, então, remarcado para as 14 horas (de Brasília). E quem se classificar enfrentará o Basel.

Após eliminar o Arsenal na quinta, o Olynpiacos vai encarar outro time inglês nas oitavas de final da Liga Europa, o Wolverhampton Wanderers.

Os jogos de volta das séries vão ser disputados em 19 de março. Confira os duelos definidos pela Uefa através do sorteio (os times que aparecem primeiro são os mandantes dos duelos de ida):

Istanbul Basaksehir x Copenhagen

Olympiacos x Wolverhampton Wanderers

Rangers x Bayer Leverkusen

Wolfsburg x Shakhtar Donetsk

Inter de Milão x Getafe

Sevilla x Roma

Eintracht Frankfurt ou Salzburg x Basel

LASK x Manchester United