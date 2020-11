O Coritiba enfrenta o Santa Cruz, neste domingo (1), às 15h, no Recife, pela quarta rodada do Brasileirão de Aspirantes.

Na primeira rodada, o Coxa acabou sendo derrotado pelo Corinthians, por 2 a 1, em pleno Couto Pereira. Na sequência, o Verdão ficou no empate com o Fluminense em 1 a 1. No último jogo, o Coritiba foi goleado pelo Red Bull Bragantino por 4 a 1.

O Coritiba é o último colocado do Grupo A. Enquanto o time pernambucano é o lanterna do Grupo B.

Confira o jogo:

+ Mais do Coxa:

+ Wilson espera que Coritiba embale após vitória sobre o Atlético-GO

+ As notas de Coritiba x Atlético-GO

+ Melhor que Mano e Roger e discípulo de Carille. Conheça Rodrigo Santana, técnico do Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?