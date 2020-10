Após o empate do Coritiba em 0 a 0 com o Fortaleza, sábado (10), no Couto Pereira, o técnico Jorginho desabafou sobre as cobranças que vem recebendo por parte da torcida.



O Coxa é apenas o 18º na tabela de classificação, com 13 pontos e não vence há quatro jogos. O time tem o pior ataque do Brasileirão, ao lado do Athletico, com somente dez gols assinalados.



+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

“Quero lembrar que eu cheguei aqui no ano passado faltando 15 jogos e consegui o objetivo. Não existe mágica, eu sou treinador, sou profissional de extrema competência, amo o que eu faço, mas nem sempre as coisas saem como planejamos”, afirmou em entrevista coletiva, lembrando que em 2019 conduziu o time à primeira divisão.

O comandante confia na decisão da diretoria em relação ao seu trabalho e disse não levar em conta os recentes protestos de torcedores. A organizada Dragões Alviverde realizou um protesto pacífico antes do jogo em um trio elétrico nos arredores do estádio Couto Pereira.

“Meu trabalho está sendo mensurado por um mês e meio. A diretoria tem todo o direito e poder de decisão, mas não vou ficar preocupado com críticas”, explicou.

Na opinião de Jorginho, a situação do Coritiba pode melhorar desde que o trabalho possa ser realizado em tempo hábil. “Faltavam peças que estão chegando, mas precisamos de tempo. Não sou mágico”, arrematou.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?