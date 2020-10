Em mais um jogo sem inspiração, o Coritiba ficou no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, pela 15ª rodada do Brasileirão, no Couto Pereira. Na noite deste sábado (10), o Verdão se complicou ainda mais na Série A.



Já são quatro jogos sem vitória, com dois empates e duas derrotas. Além disso, a “seca” de gols continua, com apenas dois marcados em quatro partidas e sete sofridos.

+ Cristian Toledo: Coritiba x Fortaleza: o peso das escolhas erradas dentro e fora de campo



O time, ao lado do rival Athletico, é o pior ataque da disputa, com apenas 10 gols. Com o placar, o Alviverde é o 18º colocado, com 13 pontos, mas pode cair uma posição, já que o Bragantino ainda entrará em campo no complemento da rodada. O próximo compromisso do Coxa será diante do Palmeiras, na quarta-feira (14), às 20h, no Allianz Parque.

+ Confira como foi o jogo no tempo real

A partida marcou a estreia do atacante Ricardo Oliveira com a camisa do Coritiba. O jogador de 40 anos, que chegou com status de artilheiro e uma possível solução o setor ofensivo, iniciou entre os titulares. Outra novidade foi o uniforme. A equipe entrou em campo usando uma camisa dourada, em homenagem a Dirceu Krüger.



Diante dos cearenses, o Coritiba não conseguiu criar grandes oportunidades nos primeiros 45 minutos. Aos 14, Robson recebeu na área e ficou cara a cara com Felipe Alves, mas chutou em cima do goleiro. O domínio da primeira etapa foi do Fortaleza, que conseguiu chegar ao ataque principalmente pela esquerda, com Osvaldo e Yuri.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

No segundo tempo, o Verdão entrou mais ligado. O time perdeu a chance de abrir o marcador aos cinco minutos. Giovanni Augusto cruzou da direita, Robson recebeu na área e de frente para o gol mandou pra fora. Aos 11, a oportunidade desperdiçada com Jonathan, que da direita chutou cruzado e acertou a trave.



Aos 12, Jorginho trocou Ricardo Oliveira, que pouco encostou na bola e não conseguiu finalizar nenhuma vez ao gol, por Yan Sasse. A mudança não surtiu o efeito desejado. Ainda que tenha apresentado mais ofensividade, a equipe coxa-branca não conseguiu balançar as redes e terminou a partida com um decepcionante empate.

Ficha técnica

Brasileirão

15ª rodada

10/10/2020

Coritiba 0x0 Fortaleza



Coritiba: Wilson; Natanael (Jonathan), Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Hugo Moura, Giovanni Augusto, Gabriel (Nathan); Robson e Ricardo Oliveira (Yan Sasse). Técnico: Jorginho.



Fortaleza: Felipe Alves; Gabriel Dias, Jackson, Roger Carvalho e Bruno Melo; Ronald(Mariano Vásquez) e Juninho (Marlon); Romarinho, Yuri César (Carlinhos) , Osvaldo (Fragapane) e Wellington Paulista (Tinga). Técnico: Rogério Ceni.

Cartão amarelo: Nathan Silva.

Local: Couto Pereira

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG).

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG).

