Próximo do Coritiba, o meia Jadson já declarou em um passado recente que não vestiria a camisa alviverde. Revelado no rival, o jogador tem uma boa passagem no Athletico em 2003 e, principalmente em 2004, na campanha do vice da Série A.

continua depois da publicidade

Em entrevista ao canal do Alê Oliveira, no YouTube, o jogador de 36 anos foi questionado sobre quais clubes ele não atuaria em sua carreira. A declaração foi feita no início de agosto de 2018, temporada que ele fez 51 jogos e marcou 15 gols pelo Corinthians.

+ Jadson no Coxa, vale a pena? Confira a opinião do Cristian Toledo

“É difícil falar um time que eu não jogaria. Coritiba e Palmeiras”, resumiu o atleta, que foi lembrado do Paraná e não o citou. Amigo pessoal de Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo e que voltará a ser do Administrativo, Jadson fez até campanha para o mandatário no pleito atleticano. Na época, em 2011, o meio-campista admitiu que gostaria de retornar ao Furacão. Ele estava no Shaktar Donetsk, da Ucrânia, e se transferiu para o São Paulo no ano seguinte.

Passado à parte, Jadson deve ser oficializado nesta semana no time do Alto da Glória. A diretoria coxa-branca adota a cautela, mas a Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná apurou que a negociação avançou no final de semana, com Coritiba e atleta acertados.

O único entrave, que não preocupa as partes, é o acerto final com o Corinthians, que deve acontecer ainda nesta segunda-feira (27). O atleta pode rescindir com o time paulista e vir em definitivo ou ser emprestado, com o salário sendo dividido entre os clubes.

Veja o momento em que Jadson fala que não jogaria no Coritiba (2min47s)

+ Mais do Coxa:

+ Zagueiro Rhodolfo e atacante Sassá podem estrear pelo Coritiba contra o Operário

+ Técnico do Coritiba celebra volta por cima de Thiago Lopes e aguarda Jadson

+ Coritiba vence o clássico com o Paraná na Vila com gol de falta