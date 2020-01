Com um gol de falta de Thiago Lopes, o Coritiba venceu o Paraná por 1 a 0, na noite deste domingo (26), na Vila Capanema, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. A vitória coloca o Coxa na segunda posição com sete pontos. Já o Tricolor sofreu seu primeiro gol na competição e perdeu a invencibilidade, sendo apenas o sétimo colocado, com quatro pontos.

Em um clássico bastante truncado, com muitas faltas e poucas chances criadas, o gol de bola parada do meia coxa-branca manteve a equipe de Barroca invicta no Paranaense, com duas vitórias e um empate. O Coxa, inclusive, completou 16 jogos sem perder, contando desde a Série B do ano passado. A última derrota do time alviverde foi justamente para o Tricolor na Vila Capanema, pela 26ª rodada.

As equipes voltam a campo já no meio da semana pela quarta rodada. O Paraná encara o FC Cascavel na quinta-feira (30), às 19h30, novamente na Vila Capanema. Já o Coritiba recebe o Operário na quarta-feira (29), às 20h, no Couto Pereira.

Torcida do Coritiba comemora vitória na Vila. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

O jogo

Paraná e Coritiba entraram em campo invictos no campeonato, os dois times com um empate e uma vitória. O técnico Allan Aal fez apenas uma mudança em relação ao último jogo: o meia Robson ganhou a vaga de Gustavo Mosquito. Já Barroca seguiu a estratégia de fazer rodízio: foram seis mudanças em relação ao empate com o Rio Branco.

A partida foi bastante truncada, com muitas faltas e pouca criação. Foram cinco cartões amarelos só no primeiro tempo. O Coxa teve mais a posse de bola, mas pouco assustou o goleiro Alisson. A melhor chance veio com Robson de cabeça, após cruzamento da esquerda.

Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Já o Tricolor se defendeu bem e apostou nos contra-ataques. Os melhores lances vinham pelo lado esquerdo com Juninho e Andrey. Mas foi de Raphael Alemão a grande oportunidade do Paraná abrir o placar. O camisa 7 recebe na área, avançou livre, mas, frente a frente com Alex Muralha, mandou por cima da meta.

Raphael Alemão perde boa chance. Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Na etapa final, o Coxa voltou melhor, mas encontrava dificuldades para furar a defesa do Tricolor. No entanto, aos nove minutos, Thiago Lopes, que entrou no lugar de Galdezani ainda no primeiro tempo, cobrou uma falta com perfeição, sem chances para o goleiro Alisson e garantiu o resultado para os visitantes. O Tricolor, que pouco criou durante toda a partida, sentiu o golpe, não conseguiu reagir e conheceu sua primeira derrota no Estadual.

Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Próximos jogos do Paraná

30/01, Vila Capanema, Paraná x FC Cascavel

02/02, Arena da Baixada: Athletico x Paraná Clube

08/02, Vila Capanema: Paraná x Cianorte

Próximos jogos do Coritiba

29/01, Couto Pereira, Coritiba x Operário

02/02, Estádio do Café, Londrina x Coritiba

09/02, Couto Pereira, Coritiba x União Beltrão

Foto: Albari Rosa/Foto Digital

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 3ª RODADA

26/01/2020

PARANÁ 0 X 1 CORITIBA

Paraná

Alisson; Bruno, Thales, Fabrício e Juninho; Jhony (Kaio), Kazu e Robson; Raphael Alemão (Marcelo), Andrey e Rafael Furtado (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Allan Aal.



Coritiba

Alex Muralha; Lucas Ramon, Rafael Lima, Sabino e Willian Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani (Thiago Lopes) e Rafinha; Robson, Gabriel (Welissol) e Igor Jesus (Rodolfo). Técnico: Eduardo Barroca.



Gol: Thiago Lopes, 9 do 2º (CFC);

Cartões amarelos: Bruno, Juninho, Andrey (PRC); Thiago Lopes, Rafinha e Lucas Ramon (CFC)

Cartão vermelho: Bruno (PRC)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior

Assistentes: Bruno Boschilia e Danilo Padilha Porse

Público: 3.848 pagantes (4.311 total).

Renda: R$ 126.315,00