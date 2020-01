Em meio à espera pelo meia Jadson, que negocia com o Coritiba e pode chegar nesta semana, o Alviverde comemora a volta por cima de Thiago Lopes. Sempre alvo de críticas por parte da torcida, o meia foi decisivo no clássico ao marcar um gol de falta, que garantiu a vitória do Coritiba sobre o Paraná por 1 a 0, neste domingo (26), na Vila Capanema.

“Estou muito feliz pelo gol dele, porque ninguém gosta, principalmente um atleta sério, de ser criticado publicamente, mas isso acontece no futebol. Eu tenho muita confiança nele e também em todo o grupo do Coritiba e naquilo que eles têm feito. Tenho a expetativa de crescermos muito ainda”, declarou o técnico Barroca em entrevista coletiva após o Paratiba 104.

Depois de duas partidas como titular, Thiago Lopes entrou ainda no primeiro tempo do clássico após a lesão de Matheus Galdezani. Mesmo com a desconfiança do torcedor, teve atitude e pediu para bater a falta que originou o gol. O meia comentou sobre ser alvo constante de críticas da torcida.

“As cobranças são naturais, tem que haver cobranças por parte da torcida. Eu tenho essa maturidade de entender as cobranças deles. Vou procurar melhorar dentro de campo. Eu me dedico em cada treino, então com certeza dentro de campo vai sair naturalmente os gols”, afirmou o autor do gol da vitória.

Barroca aprova chegada de Jadson

O técnico do Coritiba disse que aprova a chegada do meia Jadson, que negocia com o Coritiba desde a semana passada. O treinador, porém, não quis confirmar a negociação. Jadson não será utilizado pelo técnico Tiago Nunes no Corinthians.

“Adoro o Jadson, me dou super bem com ele, mas não posso confirmar porque não é uma ação da minha área. Mas que gosto muito como jogador, respeito muito a história dele. A parte técnica as características dele tem muito haver com aquilo que eu penso”, disse Barroca.