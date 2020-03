Em primeira votação, foi aprovado na última segunda-feira (9) o “Dia do Coritiba“, na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). O projeto de lei nº 615/19 deve ser apreciado novamente nesta terça-feira (10) e, caso passe, segue para sanção ou veto do governador.

A data escolhida foi a da fundação e aniversário do Coxa, dia 12 de outubro, em iniciativa que partiu do deputado Luiz Fernando Guerra. A justificativa é a importância do Alviverde no cenário do futebol, reforçada por ações do clube de impacto social.

Em 2007, a casa legislativa instituiu o “Dia do Athletico”, comemorado também na data de fundação e aniversário do clube, 26 de março.

