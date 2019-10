Na parte intermediária na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá encara o Coritiba, nesta terça-feira (29), apenas com a pretensão de terminar a competição sem sustos. Com 40 pontos, o Dourádo é o 11º colocado e não almeja mais uma classificação à Série A, mas ainda não está totalmente livre do rebaixamento.

Com altos e baixos dentro da Segundona, a equipe do Mato Grosso chegou a estar na vice-liderança na segunda e na quarta rodadas, mas caiu de rendimento e ficou perto da zona de rebaixamento, já que perdeu os quatro jogos seguintes. Fixado agora na área mediana da competição, sem chances de brigar pelo acesso, o Dourado quer apenas abocanhar mais alguns pontos nos jogos restantes para se garantir na Série B em 2020. Vale lembrar que a equipe subiu da Série C no ano passado, quando, inclusive, disputou o título para o Operário e perdeu para o time paranaense.

O confronto diante do Coxa deveria ter acontecido em setembro, mas, na ocasião, o gramado do estádio mato-grossense não estava em condições de receber o jogo. Com o duelo remarcado, o grupo comandado pelo técnico Marcelo Chamusca terá pela frente um motivado Alviverde, que quer muito vencer para se fixar no G4.

Só que para este confronto, o time não contará com o volante Alê, que cumpre suspensão. O jogador, um dos homens mais importantes no meio-campo do Cuiabá, recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 0x0 com o Brasil de Pelotas e deve ser substituído por Moisés. Chamusca, que chegou recentemente ao time e está com retrospecto de duas vitórias e um empate, não deve fazer grandes modificações. Na lateral-esquerda, Paulinho retorna de suspensão e reassume seu lugar no time titular.

