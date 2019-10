O Coritiba confirmou a contratação do volante Serginho, de 33 anos. O jogador já estava participando dos treinamentos com o time, mas aguardava a publicação de sue nome no BID – boletim Diário Informativo – o que aconteceu na tarde desta quinta-feira (26). Em entrevista à TV Coxa o jogador comentou que pretende ajudar o time na busca incansável pela Série A.

“Chego para agregar e ajudar o time na conquista do nosso grande objetivo que é o acesso. Venho muito motivado para esta reta final decisiva. Temos um grupo muito bom, que já joguei contra e pude sentir a atmosfera da torcida”, falou ao veículo oficial do clube. O jogador estava no Akhisar, da Turquia, e é conhecido pelo longo tempo em que defendeu o Atlético-MG. O atleta estreou como profissional no Galo em 2007, e por lá permaneceu até 2013, ano em que o time venceu a Copa Libertadores. O jogador atuou somente na fase de grupos naquela campanha, mas fez parte da conquista. No Brasil ele ainda defendeu Criciúma, Vasco e Sport. Também passou pelo Al Wasel, dos Emirados Árabes Unidos.

O Coritiba entra em campo neste sábado (28), diante do América-MG. O jogo acontece a partir das 16h30 no Couto Pereira e Serginho já poderá ser relacionado. O contrato do atleta vai até o final desta temporada.