A má fase recente dentro de campo do Coritiba na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro abriu margem para diversas especulações. Entre elas um possível atraso no pagamento dos salários do elenco. Informação que foi desmentida pelo presidente Samir Namur durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Jorginho, realizada na quarta-feira (25), no CT da Graciosa.

“É o segundo ano de Série B com dificuldades financeiras. Não escondi isso de ninguém, sempre com muita transparência. Mesmo com esse cenário, estamos desde o início do ano com os salários, premiações e obrigações rigorosamente em dia. Disseram que no meio do ano o dinheiro ia acabar, que ia atrasar e isso não aconteceu. Do lado de cá estão trabalhando muitas pessoas sérias e dedicadas que, mesmo diante das dificuldades, trabalham 24 horas atrás de soluções e todos têm sido bem eficientes nisso”, cravou o dirigente.

Jorginho, que fará sua estreia no comando do Coxa neste sábado (28), às 16h30, no Couto Pereira, diante do América-MG, pediu a palavra e também falou sobre o assunto. Segundo ele, saber sobre a situação financeira do clube foi uma das suas preocupações antes de acertar.

“Eu me informei e todos que passaram por aqui me falaram que as coisas estão sendo bem planejadas e que o clube cumpre todas as suas obrigações”, emendou o treinador coxa-branca.

