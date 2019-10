Depois de vencer o São Bento, na última terça-feira (15), no estádio Walter Ribeiro, o Coritiba permaneceu em Sorocaba e do interior de São Paulo seguiu para Goiânia nesta quinta-feira (17) para o duelo importante contra o Vila Nova, que acontece neste sábado (19), às 16h30, no Serra Dourada. A delegação alviverde, porém, sofreu mudanças. Suspensos, o lateral-direito Diogo Mateus e o meia-atacante Rafinha estão fora da partida.

Assim, a dupla voltou para Curitiba já na quarta-feira (16). No mesmo dia, o lateral-direito Sávio, o meia Giovanni e o atacante Robson juntaram-se ao restante do elenco. Enquanto o camisa 10, fortemente gripado, foi vetado pelo departamento médico, Robson, que tem se destacado nas últimas partidas, cumpriu suspensão na rodada passada.

A tendência, então, é de que o time coxa-branca tenha apenas duas mudanças em relação à escalação ao duelo contra o São Bento. Na lateral-direita, Sávio e Felipe Mattioni disputam a posição. Já para a vaga de Rafinha, Robson, ao natural, deve entrar na equipe e o técnico Jorginho deve seguir no esquema 4-4-2 para tentar emplacar sua quarta vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro.

A delegação do Coritiba fez o último treinamento em Sorocaba nesta quinta-feira de manhã e seguiu viagem logo em seguida para Goiânia. O último trabalho tático comandado pelo treinador está marcado para esta sexta-feira (18) pela manhã, na capital goiana.

