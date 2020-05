O Coritiba confirmou nesta terça-feira (19) uma parceria com a Mantis Diagnósticos Avançados para realizar testes contra o Covid-19 em jogadores e comissão técnica. As avaliações foram feitas no CT da Graciosa. Apesar disso, o clube informou que os treinamentos seguem de forma online.

Em entrevista ao site oficial do Coxa, o volante Matheus Sales ressaltou o trabalho de prevenção feito pelo clube com a realização dos testes. “Eu acho que as coisas estão sendo bem feitas e estamos acompanhando bem e fazendo tudo o que está sendo pedido. Eu tenho certeza que vamos voltar com segurança”, disse o jogador.

De acordo com a diretoria da Mantis Diagnósticos Avançados, Marcela Bonin, os testes são realizados com uma amostra biológica da boca, nariz e garganta. “Depois disso essas amostras são levadas ao laboratório e lá é feita a extração do RNA do vírus e a PCR. Aí temos o resultado positivo ou negativo desse exame, liberando um diagnóstico para infecção de Covid”, destacou a representante da empresa.

