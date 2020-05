O Coritiba divulgou nessa terça-feira (18) uma ação para recompensar os associados do clube que seguem pagando mensalmente em dia, mesmo com a paralisação do futebol por causa do novo coronavírus. A partir deste mês, após pagar sua mensalidade, o associado terá direito a usar 20% deste valor em compras na loja do clube, a Sou 1909.

A promoção é válida enquanto o futebol estiver parado por causa da pandemia. Para utilizar esse crédito, o sócio precisa solicitar seu “cashback” quando for fazer a compra do produto alviverde, o que estará no cadastro do torcedor. Este valor será acrescentado ao desconto que todos os sócios já possuem na loja. Quem pagou a anuidade também tem direito, com um valor liberado mês a mês.

A loja do Coxa funciona no Couto Pereira, com entrada pela Rua Mauá, das 9h30 às 18h, e é obrigatório usar mascara para entrar nela. Também é possível fazer o pedido pelo WhatsApp.

