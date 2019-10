O Coritiba terá pelo menos duas mudanças para tentar conquistar a terceira vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do São Bento, nesta terça-feira (15), às 21h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O técnico Jorginho contará com o retorno importante do volante Matheus Sales, mas não terá o atacante Robson, autor dos gols das duas últimas vitórias conquistadas.

Um dos mais regulares do Coxa nesta segunda divisão, Matheus Sales, depois de cumprir suspensão, retorna no lugar de Serginho. Além dele, o time alviverde pode ter um meio de campo diferente. Com Robson suspenso, o treinador estuda mudar algumas peças.

Assim, o meia-atacante Rafinha, que tem jogado mais centralizado, seria deslocado para atuar pelo lado do campo e o meia Giovanni poderia reaparecer entre os titulares. Caso queira uma substituição por algum jogador com as mesmas características, Kelvin e Nathan passam a ser as opções.

Também no setor ofensivo, o atacante Rodrigão, artilheiro do Coritiba na Série B, está pedindo passagem depois de ficar na reserva nos dois últimos jogos. Nos duelos contra Guarani e Criciúma, o camisa 9 entrou no segundo tempo e conseguiu ter boas apresentações. Assim, Igor Jesus, que foi titular diante do Tigre, disputa a vaga com o goleador do Verdão na temporada.

Jorginho comandou o último treinamento antes do jogo na manhã desta segunda-feira (14) e a delegação seguiu viagem para Sorocaba após o almoço. O provável time para enfrentar o São Bento deve ter: Alex Muralha; Diogo Mateus, Romércio, Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano, Rafinha, Thiago Lopes, Nathan (Kelvin ou Giovanni); Igor Jesus (Rodrigão).

