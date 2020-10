Diante das várias negativas que levou nos últimos dias para contratar um técnico, o Coritiba fará uma aposta caseira e terá Pachequinho no comando da equipe contra o Atlético-GO, no sábado (31), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ex-atacante retornou ao Coxa no início da semana, mas para ser auxiliar-técnico da comissão permanente. No entanto, depois de tentar vários nomes no mercado, como Lisca, Mozart, Tiago Nunes, Vanderlei Luxemburgo e até Alex, o Alviverde optou por “efetivar” Pachequinho de maneira interina. Até para ganhar mais tempo na busca por um comandante.

Histórico de Pachequinho

Esta não será a primeira vez que o auxiliar treinará o Coritiba. Em outras três oportunidades ele assumiu o time de forma interina. Em 2015, salvou o time do rebaixamento no Brasileirão após cinco jogos. Em 2016, novamente no Campeonato Brasileiro, ocupou o cargo por dez rodadas, enquanto a diretoria buscava um treinador – que acabou sendo Carpegiani.

Já em 2017 assumiu ainda no Campeonato Paranaense. Porém, a diferença é que levou o Coxa ao título estadual e, em seguida, foi efetivado. Começou bem o Brasileirão, mas depois caiu de rendimento e foi demitido.

Depois, passou por América-RN, Anapolina e este ano esteve no Maringá, mas, por conta da pandemia, não chegou a comandar o time do interior na segunda divisão do Paranaense, que sequer começou.

