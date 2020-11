O técnico Rodrigo Santana, contratado pelo Coritiba há mais de uma semana, testou positivo para Covid-19 e desfalcará a equipe na próxima segunda-feira (16), diante do Bahia, no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Brasileirão. Quem comandará o time no compromisso será Pachequinho.

O teste foi realizado na última segunda-feira (9) e o treinador já está em isolamento. O Alviverde empatou em 2 a 2 com o Internacional, na estreia de Santana no último domingo (8), em Porto Alegre. Na reapresentação do time para a retomada das atividades, nesta terça-feira (10), no CT da Graciosa, Pachequinho e os demais membros da comissão técnica assumiram os trabalhos.

Baixas constantes

O Coxa tem convivido com casos de coronavírus. O diretor de futebol Paulo Pelaipe segue internado em tratamento à doença. Na última rodada, antes da partida diante do Inter, cinco jogadores foram barrados também com a Covid-19.

