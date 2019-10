Surpresa na escalação do Coritiba na vitória diante do Guarani por 1×0, na última terça-feira (8), no Couto Pereira, o atacante Nathan espera ser mantido entre os titulares na vaga de Rodrigão no duelo contra o Criciúma, neste sábado (12), às 16h30, no estádio Couto Pereira. O jogador agradou ao técnico Jorginho e também destacou que recebeu o apoio de todo o grupo, inclusive do camisa 9 do Verdão, que perdeu, por ora, sua vaga na equipe.

“Foi tranquilo, normal. Entrei para substituir o artilheiro do nosso time. Acontece, ele soube entender totalmente e eu também. É valorizar esse momento que estou tendo essa oportunidade”, comentou Nathan.

Depois da vitória sobre o Guarani, o Jorginho afirmou que pediu para Rodrigão falar com Nathan. “Ele falou para que demonstrar o que fazia nos treinos. Passou confiança para mim e para todos, para que a entrasse concentrado e que todos pudessem ajudar da melhor forma possível”, contou Nathan, que destacou a importância da vitória diante do Bugre, mesmo sem o time ter feito uma grande apresentação.

“A gente não teve uma excelente atuação, mas fomos efetivos. Essa vitória foi muito importante para a gente. O resultado valia mais do que uma grande atuação. Dentro de casa a gente precisava dos três pontos. Assim, chamamos o torcedor para o próximo jogo contra o Criciúma, que será também uma partida difícil”, concluiu o centroavante.

Diante do Criciúma, Jorginho sequer deu pistas se o atacante Rodrigão voltará ao time ou não. O treinador também terá de volta o atacante Igor Jesus, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Guarani, na última rodada. A definição sairá somente momentos antes da partida.

