O Coritiba quer o Couto Pereira lotado neste sábado (12), às 16h30, diante do Criciúma, em mais uma partida decisiva pela Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no dia do aniversário de 110 anos do clube, que preparou algumas atrações e promoções para ver novamente o estádio lotado diante do Tigre, em um duelo que pode recolocar o time no G4.

No início da tarde desta quinta-feira (10), o clube anunciou uma promoção relâmpago de aniversário. Somente nesta sexta-feira (11) serão vendidos ingressos para o setor de arquibancada ao valor de R$ 5. A venda começa às 10h pelo site www.coritiba.com.br/ingressos, na loja 1909 e nas bilheterias do Couto Pereira e a partir das 11h no Shopping Palladium. O Coritiba não anunciou o tamanho da carga especial.

Para este compromisso, ao invés de um, os sócios do Coxa com as mensalidades em dia poderão trazer dois acompanhantes no seu respectivo setor. A exceção é para os sócios das categorias Campeão e Special, que poderão entrar de graça no setor Arquibancada e ainda levar um amigo para acompanhar o jogo.

Tem também promoção para quem não é associado. Na compra de um ingresso para qualquer setor do estádio, o segundo sai pela metade do preço. Para os setores Arquibancada e Mauá, o valor é de R$ 40. Já nos setores Social e Pro Tork, o preço é R$ 80. Para todos, estão disponíveis a meia-entrada.

Algumas ações também estão sendo planejadas para celebrar mais um ano de existência do Coritiba. Além da Coxa Run, corrida que acontece no sábado pela manhã, torcedores até 12 anos não pagam para assistir a partida em comemoração também ao Dia das Crianças. Mas os pequenos alviverdes precisam estar acompanhados por seus responsáveis. Por fim, a entrada do Coxa em campo vai contar com outra ação especial, com 110 crianças sócias do clube ao lado dos jogadores.

Assim, com as festividades programadas e promoção feitas, a expectativa é de que o Couto Pereira receba um bom público para o duelo contra o Criciúma. Na última terça-feira (8), quando venceu o Guarani, pouco mais de sete mil torcedores pagaram para acompanhar a vitória alviverde por 1×0.

