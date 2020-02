Sem saber o que é uma derrota há 18 partidas, somando 13 jogos pela Série B de 2019 e cinco confrontos pelo Campeonato Paranaense 2020, o Coritiba vive a expectativa de aumentar essa marca no próximo sábado (8), contra o União, no Couto Pereira. Porém, independentemente do resultado na sequência, o número já é digno de nota.

Nos últimos 40 anos, apenas uma vez o Coxa superou isso. Ocorreu em 2011, quando a 29 partidas sem perder, alcançando também 24 vitórias seguidas. Em 1996 a marca era a mesma da atual, com 18 jogos invicto. A estatística foi levantada pelo pesquisador Guilherme Straube, do grupo Helênicos.

Outras marcas recentes de invencibilidade ocorreram em 2012 e 2013. Em ambos os anos o Alviverde chegou até 17 jogos invicto, número já superado pela a atual campanha.

Só considerando partidas oficiais, sem contar os amistosos, o recorde de invencibilidade do clube está em 1977. Naquele ano, o Coritiba chegou a 31 partidas invicto, o que contabilizou o hexacampeonato estadual e a mudança do nome do estádio Belfort Duarte para Couto Pereira. Já em 1979 foram 25 partidas sem perder.

Confira as maiores invencibilidades do Coritiba em jogos oficiais desde 1977:

1977 – 31 jogos

2011 – 29 jogos

1979 – 25 jogos

1996 – 18 jogos

2020 – 18 jogos (até o dia 6 de fevereiro)

2012 – 17 jogos

2013 – 17 jogos

