Os anos 90 não trazem grandes lembranças para a torcida do Coritiba. De 90 a 99, o Coxa faturou apenas um caneco, em cima do Paraná, no Estadual de 1999. Outra boa recordação foi o retorno à elite do Brasileiro, em 1995, ao lado do rival Athletico.

Apesar das dificuldades, alguns grandes jogadores defenderam a camisa alviverde, vários mostraram respeito e alguns, bem, não deixaram a menor saudade. No quiz abaixo, selecionamos 20 atletas que atuaram pelo Verdão nos anos 90. Você lembra o nome de todos eles? Teste o seu conhecimento! Para cada nível de desempenho, você recebe uma avaliação diferente.

