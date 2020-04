Um dos destaques do Coritiba na conquista do acesso à Série A no ano passado, o meia Giovanni vem aproveitando a paralisação do futebol por conta do coronavírus para se preparar para a sequência do ano, após sofrer uma grave lesão ainda na pré-temporada.

No dia 14 de janeiro, o jogador sofreu uma lesão no tendão direito, durante os treinamentos, e na semana seguinte precisou passar por uma cirurgia na região. Com isso, a expectativa era voltar apenas depois de julho aos gramados. Com isso, ele perderia todo o Campeonato Paranaense e boa parte do Brasileirão.

“Pra mim, particularmente, ter adiado os campeonatos foi bom. Eu estava vindo de recuperação de lesão, iria conseguir pegar metade do Brasileiro e com essa parada consigo talvez jogar o campeonato inteiro”, disse Giovanni, em entrevista à rádio Transamérica.

“Os jogadores estão parados, em férias, mas continuo trabalhando normal para fortalecer e voltar ainda melhor e conseguir pegar todos os jogos do Brasileiro”, completou.

Em 2019, o meia disputou 42 jogos com a camisa do Coxa e marcou quatro gols. Um deles na vitória por 1×0 sobre o Bragantino, na penúltima rodada da Série B, que foi decisivo para o time terminar no G4.

Quem também está aproveitando a parada para se recuperar é o zagueiro Nathan Ribeiro. No mesmo treinamento em que Giovanni se machucou, o defensor fraturou o tornozelo esquerdo e também não jogou em 2020. Em 2019, ele participou de sete partidas na Série B e tinha se firmado entre os titulares.

