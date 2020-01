O Coritiba está fora de dois torneios do Campeonato Brasileiro sub-17 e sub-20, além da Copa do Brasil sub-17. O Coxa perdeu sua posição entre os 20 times do ranking da CBF e, com isso, fica ausente de 49 datas das categorias de base.

continua depois da publicidade

Nos Brasileiros, os participantes integram o G-20 do ranking da entidade máxima do futebol. Atualmente, após a atualização da temporada 2019, o Coxa ocupa a 24ª colocação. Já no torneio mata-mata, apenas o campeão da categoria possui vaga e o Coritiba caiu na primeira fase do Paranaense.

+ Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

O time alviverde também deve ficar fora do Brasileiro de aspirantes, que já vem disputando por desistência de equipes com posições melhores. O clube precisa que sete adversários optem por não jogar. Dessa forma, caso se confirme, mais 18 datas desperdiçadas, o que somaria 67 no total.

+ Veja a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O único torneio que o Coritiba conseguiu vaga nessas categorias foi a Copa do Brasil sub-20 por ter sido vice-campeão pelo Estadual. O Londrina foi o campeão e também disputará a competição.

Reflexo

A queda preocupante no ranking da CBF tem acontecido desde a gestão de Rogério Bacellar. Ele recebeu o clube na 14ª colocação e entregou em 17º, com o Coritiba na Série B. Vale lembrar que Vilson Ribeiro de Andrade assumiu em 2011 na 15ª, subiu e ocupou a 11ª em 2012, mas entregou três lugares abaixo.

Já Samir Namur tomou posse em janeiro de 2018 e perdeu mais três posições no primeiro ano sem subir para a Série A e com eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. Na nova atualização, divulgada no final do ano passado, o Coritiba piorou ainda mais, caindo quatro colocações.

Mesmo com o acesso na Série B, na terceira colocação, a pontuação não foi suficiente para melhorar o ranqueamento.

+ Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV

Investimentos nas categorias de base, de acordo com os balanços:

2019: ainda não divulgado

2018: R$ 7,7 milhões

2017: R$ 7,4 milhões

2016: R$ 7,9 milhões

2015: R$ 7,8 milhões

2014: R$ 7 milhões

2013: R$ 6,3 milhões

2012: R$ 5,9 milhões

2011: R$ 3 milhões

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba terá time modificado diante do Rio Branco

+ Coritiba está perto de atingir a meta de sócios traçada pela diretoria

+ Marcado por polêmicas e “exibido” nas redes sociais, Sassá chega pronto para estrear no Coritiba