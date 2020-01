Após a vitória no último minuto contra o FC Cascavel, no domingo, no Couto Pereira, o Coritiba terá um time “novo” diante do Rio Branco, nesta quinta-feira, às 20h, também no Alto da Glória.

Com o objetivo de fazer alguns testes na equipe, o técnico Eduardo Barroca vai promover sete mudanças. Na meta, Wilson volta a vestir a camisa do Verdão, após Alex Muralha ter largado como titular.

Já no setor defensivo, o Coxa terá algumas novidades e improvisações. O volante Nathan Silva atuará como zagueiro ao lado de Rodolfo Filemon, que estreia. Na lateral-esquerda, o zagueiro Caetano atuará improvisado.

A meia cancha contará com a volta de Matheus Sales na proteção da defesa. Ao seu lado, Galdezani será titular – ele havia entrado no segundo tempo frente ao FC Cascavel. No ataque, Robson também larga como titular, junto com Wellisson e Igor Jesus.

Com isso, o Verdão deve ir a campo com Wilson; Lucas Ramon, Nathan Silva, Rodolfo Filemon e Caetano; Matheus Sales, Galdezani e Thiago Lopes; Robson, Wellisson e Igor Jesus.

