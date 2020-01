Pouco mais de quatro meses depois de lançar o novo plano de sócios, o Coritiba está perto de atingir a meta traçada de 25 mil torcedores.

Atualmente, o clube conta com 24 mil associações em diferentes planos. O principal deles é o Meu Coritiba, que dá direito a ingresso e varia de R$ 50 a R$ 150 mensais. Segundo o diretor de marketing do clube, Rafael Saling, nesta modalidade, o clube possui 19 mil torcedores cadastrados.

Os outros cinco mil sócios participam dos planos Special e Campeão, que não dão direito a ingresso, e vão ser mantidos apenas até o final do ano.

A meta agora é alcançar 25 mil sócios no plano Meu Coritiba, previsto até o início do Brasileirão. Quando o objetivo for conquistado, a diretoria irá ‘bloquear’ novos sócios e os torcedores terão que entrar em outra categoria.

“Logo, estaremos chegando ao número de 24 mil associações. Cabe lembrar, que esse é o número total de sócios. Para chegarmos a nossa meta de 25 mil associações que temos divulgado do Meu Coritiba, o clube ainda precisa fazer algo em torno de seis mil sócios”, explicou Saling em entrevista à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

“Ao chegar nessa quantia, temos a ideia de lançarmos associações que contribuem com o valor do ingresso. Ou seja, se paga a mensalidade e deve comprar impressos. Porém, com descontos. Imaginamos que até o inicio do Brasileiro, essa já seja a nossa realidade”, finaliza o diretor.

