O técnico Jorginho ganhou mais uma opção para a zaga para o duelo contra o Guarani, nesta terça-feira (8), às 19h15, no Couto Pereira. O zagueiro Nathan Ribeiro, de 30 anos, que estava defendendo as cores do Fortaleza, chegou na semana passada e foi apresentado oficialmente na tarde desta segunda-feira (7) como novo reforço do Coritiba para a reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogador chega ao clube em um momento de instabilidade e de bastante cobrança, sobretudo do setor defensivo, que tem falhado seguidamente nas últimas rodadas da segunda divisão. Nathan Ribeiro acompanhou o clássico, mas acredita na rápida recuperação do Coritiba no duelo contra o Guarani.

“Estou aqui desde sexta-feira. Treinei, acompanhei o jogo. A derrota, seja no clássico ou fora, nunca é boa. Todos sabemos da grandeza do Coritiba. É um time de Série A e acho que o grupo está ciente do que aconteceu. Nos fortalecemos depois dessa derrota e estamos preparados para conseguir uma vitória no próximo jogo”, garantiu Nathan Ribeiro.

O novo defensor do Coritiba é natural de Toledo e tem passagens pelo Al-Rayyan, do Qatar, pelo Kashiwa Reysol, do Japão, além do Fluminense e do Fortaleza. Na equipe cearense, não teve uma boa passagem e espera ter uma sequência de jogos vestindo a camisa coxa-branca.

“Eu saí do Fortaleza para jogar. Eu sei que existe a pressão no setor defensivo e eu vim para somar, para ajudar. Nem sempre a gente ajuda só jogando, estava na Série A e acredito que posso também ajudar o grupo com a minha experiência. Mas como eu falei, eu vim sim para jogar”, finalizou Nathan Ribeiro.

O defensor estava treinando normalmente no Fortaleza e, por isso, está relacionado e à disposição do técnico Jorginho para o duelo contra o Guarani. A tendência é de que o zagueiro Romércio saia do time e, assim, Nathan Ribeiro e Rafael Lima disputariam a posição na equipe titular do Coritiba.

