Sem tempo para lamentar a derrota sofrida no clássico Paratiba do último sábado, o momento do Coritiba é de mobilização. Com apenas uma vitória nos últimos sete jogos, o time, se ainda quiser brigar pelo acesso à primeira divisão, terá que mudar a atitude. Da mesma forma que aconteceu quando ficou dez jogos sem perder, o Verdão terá que passar por cima dos problemas e reencontrar o caminho das vitórias no duelo desta terça-feira (8), às 19h15, diante do Guarani, no Couto Pereira. O jogo terá transmissão do Canal Premiere e você também pode acompanhar pelo Tempo Real da Tribuna.

Além da fase de instabilidade que passa em campo, a equipe coxa-branca precisou lidar com alguns problemas fora das quatro linhas nos últimos dias. Jogadores foram vistos em um festival sertanejo após a derrota no clássico e o clima ficou pesado. As cobranças partiram da comissão técnica, da diretoria e também dos próprios jogadores para que o Coritiba possa voltar a vencer na segunda divisão. Algo que, segundo o goleiro Alex Muralha, já aconteceu durante a Série B.

+ Leia mais: Jogadores do Coritiba caem na balada e tomam bronca

“Tivemos uma conversa entre nós depois que sofremos aquela derrota para o Criciúma no último minuto. Teve uma reunião e falamos que era o momento de ter mais atitude. Era preciso mudar para ter melhores resultados. A partir dali, tivemos uma boa sequência de vitórias. Então, não temos mais tempo para oscilar. O campeonato acaba em menos de dois meses. A partir de amanhã (hoje), depois desse clássico que saímos derrotas infelizmente, temos que mudar para que possamos conquistar o objetivo no final da temporada”, garantiu o arqueiro alviverde.

A partir do duelo de hoje, contra o Guarani, o Coritiba terá mais 13 jogos para reencontrar seu caminho na Série B do Campeonato Brasileiro. Serão, segundo Alex Muralha, 13 finais de campeonato para que o time coxa-branca possa comemorar o retorno à primeira divisão no final de novembro.

“É comportamental (o problema). Nós temos que entrar conscientes disso. Serão 13 finais e esperamos conseguir o acesso antes disso. Vamos fazer o possível para conseguir. Temos capacidade, um elenco muito bom. Não é só um jogador, é um grupo. Quem quer que seja vai entrar e vai corresponder. A partir de ontem, na conversa que tivemos, nosso comportamento vai mudar”, reforçou.

+ Confira a classificação da Série B

Além dessa mudança de atitude, o técnico Jorginho deve promover algumas alterações na equipe que vai enfrentar o Guarani. O goleiro Alex Muralha volta de suspensão e retoma sua posição na meta alviverde no lugar de Rafael Martins. Também na defesa, o zagueiro Romércio, diante da atuação ruim no clássico Paratiba, deve perder a posição. Os zagueiros Rafael Lima e Nathan Ribeiro, que foi apresentado oficialmente ontem, disputam a posição.

No meio de campo, quem também pode perder a posição é o meia Giovanni. Thiago Lopes pode retornar ao time. No ataque, Rafinha pode ganhar novamente a posição na vaga de Kelvin e formar o trio ofensivo do Coritiba ao lado de Robson e Rodrigão.

Ficha técnica

SÉRIE B

27ª Rodada – 2º Turno

CORITIBA X GUARANI

Coritiba

Alex Muralha; Diogo Mateus, Rafael Lima (Romércio) (Nathan Ribeiro), Sabino e Patrick Brey; Matheus Sales, Juan Alano e Giovanni (Thiago Lopes); Kelvin (Rafinha), Robson e Rodrigão.

Técnico: Jorginho

Guarani

Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Deivid, Felipe Guedes (Ricardinho), Arthur Rezende e Filipe Cirne (Rondinelly); Davó e Michel Douglas.

Técnico: Thiago Carpini

Local: Estádio Couto Pereira

Horário: 19h15

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE)

