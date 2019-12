O Coritiba vai se espelhar no Flamengo e apresentar um futebol mais proativo em 2020, de acordo com o presidente do Samir Namur. Essa mudança radical de postura da equipe, que nos últimos tempos atuava apostando em um forte sistema defensivo, passa diretamente pela contratação do técnico Eduardo Barroca.

Em entrevista à Rádio Coxa, na última segunda-feira (23), o dirigente explicou os motivos que levaram o Coxa a escolher o novo comandante.

As mudanças que devem ocorrer com o Alviverde dentro de campo foram decididas por uma comissão interna. Para Samir, que em um primeiro momento não via a necessidade de modificações no futebol do clube, o escolhido tem as características ideais para levar à equipe a uma nova estratégia em campo.

“Houve muitos debates internamente sobre qual a forma que o Coritiba deve jogar em 2020, qual deve ser o tipo do comportamento tático. Muita gente esperando que o Coritiba fosse adotar uma postura mais reativa, mais defensiva, como terminou com o Jorginho. Eu até cheguei a imaginar que isso seria o ideal, mas a direção de futebol, o Rodrigo Pastana junto à comissão técnica permanente, com o Mozart, têm uma ideia um pouco diferente”, detalhou.

Um modelo de futebol ofensivo que motivou essa comissão a buscar uma nova ‘cara’ para o Coritiba foi o time do Flamengo. Campeão brasileiro com recorde de soma na era de pontos corridos na competição e também da Libertadores, a equipe carioca foi a sensação do futebol brasileiro em 2019.

“É interessante porque eles fundamentam muito no processo do Flamengo, como vem jogando com o Jorge Jesus. Isso tende a influenciar todo o futebol brasileiro, de forma que os times devem passar a jogar de uma forma mais propositiva e, segundo eles, o Coritiba tem que se alinhar um pouco mais para isso”, contou, deixando claro que, mesmo diante da comparação com um gigante do futebol, o Coxa vai se adequar à sua realidade da melhor maneira possível.

“Claro, dentro das condições, limitações encontrando um equilíbrio, especialmente contra os principais adversários da Série A. A contratação do Eduardo Barroca vai nessa alinha. Um técnico que gosta de posse de bola, de jogar e não só se defender”, apontou.

Barroca, também em entrevista à Rádio Coxa, explicou que está pronto para esse compromisso. Mesmo em meio às festas de final de ano, ele diz já estar trabalhando nos bastidores para começar a temporada da melhor forma possível.

“Encaro esse desafio no Coritiba como o principal da minha vida profissional. Minha expectativa é desde o início do ano jogar um bom futebol, que atraia a torcida para próximo, que dê ao torcedor um prazer de ver o time jogar e que a gente consiga cada vez mais se desenvolver. A temporada será longa, difícil, mas estou com expectativa de fazer um grande ano”, arrematou o técnico.

