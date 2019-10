Um dos setores mais carentes do elenco do Coritiba, a zaga pode ganhar um reforço para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nathan, que rescindiu contrato com o Fortaleza nesta quarta-feira (2), interessa ao Coxa e pode ser anunciado nos próximos dias como nova contratação. Ele, inclusive, já está em Curitiba, onde realizou exames médicos.

A saída do defensor do time cearense aconteceu em comum acordo. Nathan chegou ao Leão em fevereiro, emprestado pelo Fluminense. Nos nove meses defendendo o clube, o zagueiro não conseguiu se firmar. Mal jogou, na verdade. Foram somente sete jogos, sendo dois pela Copa do Nordeste e cinco pelo Campeonato Brasileiro.

Não caiu nas graças da torcida e ficou marcado por algumas falhas. A primeira delas foi pela expulsão no embate diante do Cruzeiro e pelo erro que cometeu no lance que originou o pênalti no gol de empate em 1×1 com o Vasco, na Arena Castelão.

O zagueiro é paranaense de Toledo e, além do Fluminense e do Fortaleza, passou pelo Kashiwa Reysol, do Japão e pelo Al-Rayyan, do Catar. Caso a negociação seja concretizada, ele chega para disputar posição com Rafael Lima, Romércio, Sabino, Walisson Maia e Thalisson Kelven.

Além de Nathan, pelo menos mais um reforço ainda pode ser contratado pelo Alviverde. No último sábado (28), depois da vitória por 2×1 sobre o América-MG, o técnico Jorginho admitiu que o clube está de olho no mercado e que, além de um zagueiro, mais um atleta poderia chegar. O prazo é até a próxima segunda-feira (7) e o treinador não quis adiantar qual é a posição que o Coritiba está procurando.

