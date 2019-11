Restando seis jogos para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o Coritiba precisa se dedicar em campo e, além disso, estar por dentro das chances que tem de conquistar uma vaga na elite do futebol nacional. O Alviverde tem 52 pontos somados e 75% de probabilidade de garantir o acesso. Com 18 pontos ainda em disputa na competição, o Coxa vai precisar somar mais dez para entrar com tranquilidade na Série A em 2020.

Na noite desta segunda-feira (4), o Alviverde encara o Sport, pela 33ª rodada da Segundona. Será mais uma importante chance que a equipe terá de se firmar no G4. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Verdão tem 75% de possibilidade de ser bem sucedido na briga pelo acesso. O adversário de logo mais, o Leão, aparece logo acima, com 97% uma vez que tem 56 pontos. O líder Bragantino, com 62 pontos, tem 99% de garantias de subir à primeira divisão.

Para o Coxa, a conta que pode ‘liquidar’ a fatura é a de mais três vitórias e um empate, chegando a 62 pontos. Essa é uma projeção mais segura, mas que pode chegar a ser menor, uma vez que na temporada anterior outros times foram ‘promovidos’ com menos.

Em 2018, por exemplo, o Goiás conseguiu subir à primeira divisão, em quarto lugar, com 60 pontos. O Avaí, em terceiro, tinha 61. Se esse número mais baixo for mantido, restaria ao Coritiba a missão de somar apenas mais oito pontos daqui pra frente.

Já em 2017, a média de corte foi um pouco mais alta e o Paraná Clube, que ‘abocanhou’ a última vaga, chegou a 64. Em 2016, o Bahia garantiu seu espaço na Série A com 63, e em 2015, o América-MG ‘chegou lá’ com 65.

+ Confira a classificação completa da Série B!

Para chegar à soma ‘perfeita’, o Coxa terá três jogos no Couto Pereira, sendo o primeiro nesta noite, além de encarar o Oeste e Bragantino. Em casa, em 16 jogos, conquistou dez vitórias, três empates e três derrotas. Atingir esses nove pontos em disputa tranquilizaria a situação do time. Isso porque, longe de seus domínios, o aproveitamento não é dos melhores. Em 16 partidas, apenas quatro triunfos. Os desafios que restam serão contra o Figueirense, Brasil de Pelotas e Vitória. Caso faça a lição de casa, apenas um empate em nove pontos em disputa poderia dar o tão sonhado acesso ao Coxa.

