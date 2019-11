Vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, o Sport vai encarar o duelo com o Coritiba, que acontece nesta segunda-feira (5), às 20h, no Couto Pereira, com muita seriedade para que a vaga na elite do futebol nacional seja decretada. O Leão vem de derrota que quebrou uma sequência de oito jogos de invencibilidade, mas está disposto a retomar a série de bons resultados para se distanciar cada vez mais dos concorrentes.

Com apenas quatro derrotas até aqui em 32 rodadas disputadas, o time de Recife perdeu três vezes fora de casa, território, aliás, que o fez sofrer o último revés. Em Campinas, a equipe perdeu por 1×0 para o Guarani, na última quinta-feira (31). Agora o foco é vencer o Coxa para, assim, abrir uma distância ‘confortável’ dos demais times que brigam pelo acesso.

Tamanha a importância desse resultado, que a delegação do Leão sequer voltou pra casa após o compromisso no interior paulista. O grupo ficou concentrado em Campinas, treinando e se concentrando totalmente para a disputa contra o Verdão.

Mesmo após ter sofrido o placar negativo, o Sport conta com certa tranquilidade já que tem uma gordura em relação à pontuação frente aos concorrentes. O Coritiba, por exemplo, logo abaixo na tabela, tem 52 pontos, ou seja quatro a menos. Mesmo que perca no Couto Pereira, o Leão não sairá da vice-liderança. Ainda assim, o técnico Guto Ferreira garantiu que seu time mostrará um poder de reação jogando em Curitiba.

“Um dos grandes méritos dessa equipe é que a gente conseguiu sempre avançar quando baixa um pouco (o nível das atuações). A gente sempre avança na sequência. E a nossa esperança é avançar na sequência e fazer um grande jogo contra o Coritiba”, declarou.

